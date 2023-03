Er vestigden zich minder mensen in Enschede dan dat er vertrokken vorig jaar

indebuurt.nl Enschedese straatmuzi­kant Martijn: 'Muziek maakt het leven een stukje mooier'

Iedereen heeft hem wel eens gezien, maar bijna niemand weet wie hij echt is. Met zijn zwarte zonnebril, volgeplakte gitaar en geblokte bloesje valt hij lekker op in het Enschedese straatbeeld. Bijna elke dag verblijdt hij voorbijgangers met zijn muziek. Van vrolijk tot droevig of juist melancholische muziek, veel country en soms blues. Maar wie is de man achter deze flitsende verschijning?