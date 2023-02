Er zit geen rem op het Streetsoccer Toernooi voor scholieren uit Hengelo

levensloop Randy (32) uit Almelo wordt geplaagd door spasmen en toch is het leven leuk voor hem; meestal

Hoe het met hem is. „Ik zit goed in mijn vel.” Als om het te onderstrepen lacht Randy Stegehuis zijn mooiste lach. Zijn poes Poes ligt in de vensterbank. „Dit is ook een mooie poes”, zegt hij schalks, wijzend op een poster die je vroeger wel zag in de werkplaats van een autogarage.

10 februari