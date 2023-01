Eredivisie lonkt, maar Heracles moet zich nog niet rijk rekenen

Succesvol­le kinder­fiets­in­za­me­ling Enschede: ‘Ze komen echt op de goede plek terecht’

ENSCHEDE – De ANWB heeft in december in samenwerking met Stichting Samen Twekkelerveld een inzamelingsactie gehouden voor kinderfietsen. Annelies Tichelaar van de ANWB is positief over het resultaat.

4 januari