Eric (62) maakt op de platenbeurs in Hengelo jacht op die ene plaat: ‘Popeye is mijn dealer’

Ook verloskun­de in Twente in de knel: Zwanger & Zo schroeft per direct werkzaamhe­den terug

Niet alleen in de kraamzorg piept en kraakt het, ook de verloskunde in Twente komt in de knel door een gebrek aan personeel. En door een toenemend aantal geboorten. Zwanger & Zo uit Nijverdal zette deze week per direct een aantal activiteiten stop, zoals het maken van echo’s. „Iedereen in deze sector staat met de rug tegen de muur.”