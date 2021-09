Erik uit Haaksbergen ging zonder corona het ziekenhuis in, en mét corona weer naar huis

Volkstuin­rel in Enschede loopt hoog op: ‘We voelen ons hier niet meer veilig’

3 september ENSCHEDE - De gemeente Enschede is helemaal klaar met de Vereniging Volkstuincomplex Deppenbroek Noord. De schuurtjes én dieren moeten weg. Er is nu zelfs een last onder dwangsom opgelegd, tot grote verontwaardiging van eigenaar Fehmi Karasoylu.