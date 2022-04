Ervaren trainer Belt moet Sportclub Enschede terug op de kaart zetten: ‘Enorme uitdaging’

René Belt, geboren op 14 september 1962 in Enschede-Noord, voetbalde zelf bij Roombeek (opgeheven in 1999) en Eilermark. Begin jaren 90 ging hij het trainersvak in. Na een interim-klus van acht maanden bij Eilermark volgde vanaf 1996 een imposante carrière als hoofdtrainer. Zijn avontuur ging langs zes verschillende dorpsclubs in Twente: Delden, De Lutte, DSVD, Hector, Sportclub Overdinkel en BSC Unisson. Of het toeval is dat de 59-jarige Glanerbrugger vooralsnog alleen dorpsclubs trainde? Belt zegt van niet. „Ik ben iemand die graag voor een langere tijd een trainersklus aangaat en daar is een dorpsclub perfect voor. In de stad is het vaak een komen en gaan van spelers, terwijl je bij een dorpsclub meestal echt aan iets kunt bouwen.”