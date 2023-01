Esther uit Enschede zegt haar baan op en gaat kaarsen maken: ‘Ik doe wat ik leuk vind en ga er helemaal in op’

ENSCHEDE - Streepjes, patroontjes of speciaal voor de feestelijke periodes in het jaar. Esther Goris maakt met haar bedrijf Kaarsj.Es de meest kleurrijke en bijzondere kaarsen. Een hobby die uit de hand liep en er zelfs voor zorgde dat ze haar baan heeft opgezegd. „Ik vind het spannend, maar wel op een positieve manier.”

Hoe kom je er zo op om kaarsen te maken?

„Het is anderhalf jaar geleden begonnen in de coronatijd. Met mijn werk kwam ik meer thuis te zitten en had ik weinig te doen. Kaarsen zag ik verkocht worden voor 6 euro per stuk. Ik kan dit ook zelf proberen, dacht ik. Mijn eerste kaars zag er niet uit, maar ik ben blijven volhouden. Als ik later de kaarsen in het interieur van mensen terugzie vind ik dat tof en ben ik wel trots.”

Je hebt er zelfs je baan voor opgezegd.

„Dat klopt. Afgelopen donderdag was mijn laatste dag in loondienst als officemanager. Na een weekje vakantie ga ik mij volledig storten op het kaarsen maken. Ik vind het spannend maar wel op een positieve manier. In het verleden kreeg ik meerdere aanvragen voor workshops en beurzen. Gevoelsmatig liep ik altijd achter de feiten aan en kon ik niet ja zeggen. Nu heb ik meer ruimte en mogelijkheden die ik kan aanpakken. Ik doe wat ik leuk vind en ga er helemaal in op. Er staat al een kinderfeestje op de planning.”

Waar haal je de inspiratie vandaan?

„Ik probeer het dicht bij mijzelf te houden en te doen wat ik zelf leuk vind. Hoe gekker en hoe meer neon, hoe leuker. Ik werk ook met thema’s en speel in op bijvoorbeeld Valentijnsdag met hartjes op de kaarsen. Je hebt veel leuke patronen die je kan gebruiken. Er zijn ook verzoekjes van mensen met rustigere kleuren, die heb ik ook in het assortiment zitten.”

Hoe maak je kaarsen?

„Ik ben begonnen op een elektrisch gaspitje dat ik had gekregen van mijn moeder. Een pannetje gaat op het vuur met glas erin. Meerdere keren zijn er glazen geknapt en lag overal kaarsvet. Inmiddels werk ik met grote ketels met verschillende kleuren buizen waar wax in zit. Ik heb ook ledkaarsen die met batterij aangaan. Er zit een timer op. Ideaal voor mensen met huisdieren of kinderen.”

Hoe kunnen we de kaarsen bestellen?

„Ik ben bereikbaar via social media op Facebook en Instagram. Ook heb ik een Google Business-profiel. Mijn atelier aan huis is geopend op afspraak: Lipperkerkstraat 462. Binnenkort komt er een website met webshop. Dat heb ik uitbesteed. De meeste gewone dinerkaarsen kosten 2,50 euro per stuk. Ledkaarsen kosten per stuk 15 euro. Die zijn herbruikbaar door de vervangbare batterijen.”