Eurocommissaris Frans Timmermans in Enschede: ‘Ik haat neerbuigendheid over veganisten’

Lichte Jelle Snippe weet hoe hij op WK judo ‘beren’ van 165 kilo kan verslaan

De strijd bij de zwaargewichten in het Nederlandse judo ging de laatste jaren vooral tussen de inmiddels gestopte Henk Grol en Roy Meyer. In de wereld van de mastodonten heeft zich een ‘nieuwe’ ster gemeld: de 24-jarige Jelle Snippe uit Enschede. De Tukker, die onlangs iedereen vloerde op een grand slam, debuteert zaterdag op het WK in Qatar. „Parijs is nu meer in beeld.”