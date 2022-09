Even gluren in De Maere? School geeft bijzonder inkijkje tijdens eeuwfeest

ENSCHEDE - Werkelijk alles wordt uit de kast getrokken om het 100-jarig bestaan van Hogere Textielschool De Maere te vieren. Vandaag is er een groot eeuwfeest voor docenten en studenten, maar ook voor buren van dit bijzondere pand. Vier vragen aan Peter Weusthof, directeur van de ROC-opleidingen in De Maere.

Voor wie het niet weet: hoe bijzonder is dit pand?

„Bijzonder. De Maere werd oorspronkelijk gebruikt voor de textielindustrie. Uiteindelijk werd het gebouw gebruikt voor de Hogere Textielschool. Maar het is nu veel meer dan die vroegere textielschool in Enschede. Dat werd dit jaar wel duidelijk tijdens een reünie met oud-leerlingen. Veel mensen waren daardoor verrast. De nadruk ligt nog steeds op mode en textiel, maar ook al onze andere creatieve opleidingen zijn hier gevestigd. Van fotografie tot mediamaker.”

Zelfs de buren zijn welkom? Dat wordt een groot feestje.

„Afgelopen zaterdag deden we al mee aan de Open Monumentendag. En ook vandaag zijn relaties, familie, buren en bekenden van De Maere welkom. We willen iedereen de kans geven dit mooie gebouw eens van binnen te bekijken. Kom kiek’n, zeggen we. En het is voor ons belangrijk een goede buur te zijn. Met deze uitnodiging voor het middagprogramma hopen we daar een steentje aan bij te dragen. De buren kunnen onder andere een rondleiding door het gebouw volgen.”

Wat krijgen studenten van de historie mee?

„Veel. Het is belangrijk dat studenten ook bij dit jubileum een grote rol hebben. Dat ze zich zo bewust worden van de bijzondere geschiedenis van dit pand. Dat levert hele leuke dingen op. Een nieuw logo, maar ook grote gekleurde letters ter versiering. Bezoekers komen hier altijd met een glimlach binnen. Het eerste wat ze zeggen is dat het gebouw fantastisch is. Dat ze die authentieke sfeer hier nog echt proeven. Ik ben fan van Willem Wilmink en hij schreef ooit het gedicht ‘Textielstad Enschede’. Als hij dit gebouw nu zou zien, dan had hij er vast een fantastisch gedicht over kunnen schrijven. Die verbinding met de geschiedenis en nu is wel heel bijzonder. ”

Er is meer dan alleen een feest toch?

„Tijdens het middaggedeelte van het feest wordt de winnaar bekendgemaakt van de wedstrijd ‘Ode aan Amalia’. De opdracht om een duurzame outfit te ontwerpen voor de inhuldiging van Amalia is door veel studenten opgepakt. De prijs wordt uitgereikt door Marie Anne Roozen van de stichting De Maere en Trudy Vos, lid van het College van Bestuur van ROC van Twente. En we presenteren ook de Glossy 100 jaar De Maere. In dit magazine staan verhalen over de geschiedenis van de locatie. Verhalen geschreven en vormgegeven door onze eigen studenten.”