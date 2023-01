Even langswippen: op deze plekken in Almelo mag een sekshuis zitten

indebuurt.nlAls je een winkel wilt openen, heb je genoeg mogelijkheden in Almelo. Op veel plekken in de stad mag volgens het bestemmingsplan een winkel komen. Maar wil je een sekshuis beginnen, dan heb je veel minder mogelijkheden. In de gemeente Almelo zijn drie plekken daarvoor aangewezen.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan regels over het maximaal aantal seksbedrijven binnen de gemeente Almelo. Dat aantal is vastgesteld op drie. De drie locaties waar een sekshuis mag komen, liggen ook vast.

Het gaat om Bornerbroeksestraat 28c (Red Light Heaven), Marktstraat 13 (tot voor kort zat hier El Amor) en Dollegoorweg 17a (dit zijn de woonboten van Erocenter Almelo). Op deze adressen vind je – netjes gezegd – erotische dienstverlening.

Vergunning seksinrichting

Wie een sekshuis opent, krijgt een vergunning voor hooguit vijf jaar, die daarna afloopt. Als zo’n vergunning vrijkomt, dan kan iedereen die wil daarop inschrijven. Zodra de gemeente Almelo deze inschrijving bekend heeft gemaakt, hebben ondernemers acht weken de tijd om hun interesse door te geven aan de gemeente.

Als er per locatie meer dan één geïnteresseerde is, loot een notaris wie eerst in aanmerking komt. Diegene mag een aanvraag doen, met daarna een intakegesprek. Ook doet de gemeente Almelo een bibob-toets, de aanvrager wordt gescreend op mogelijke banden met criminelen. Als deze aanvrager toch geen vergunning krijgt, wordt er opnieuw geloot uit de andere geïnteresseerden en begint de procedure van voren af aan.

