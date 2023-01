Even omrijden: hier in Almelo zijn werkzaamheden in januari 2023

indebuurtAls je door Almelo rijdt, kun je werkzaamheden tegenkomen. Heb je liever geen verrassingen onderweg en wil je vooraf weten waar je moet omrijden? Hier vind je alle wegafsluitingen en werkzaamheden in Almelo in januari 2023.

Kerkshofweg

Vanaf 16 januari zijn er werkzaamheden in de Kerkhofsweg. Deze zijstraat van de Ootmarsumsestraat brengt je naar het parkeerterrein van de Nettorama en naar de rooms-katholieke begraafplaats van Almelo. Verkeer moet omrijden, al wordt er wel iets bedacht zodat je bij de begraafplaats kunt komen. Het werk duurt tot begin april en zorgt ook voor overlast op een deel van de Ootmarsumsestraat.

Volledig scherm Werkzaamheden bij Kerkhofsweg Almelo. © Kaart via bereikbaarheid.andes.nl/almelo

Van Rechteren Limpurgsingel

Langs de Van Rechteren Limpurgsingel wordt het fietspad verbreed, zodat fietsers in beide richtingen aan één kant van de weg blijven. Dit werk zou voor de kerst zijn afgerond, maar dat is niet gelukt. De weg is tijdelijk weer open, maar gaat binnenkort opnieuw dicht om de werkzaamheden af te maken. In dit artikel lees je meer.

Kroosstraat en omgeving

In de wijk De Riet wordt het riool vervangen in de Kroosstraat en omgeving. Het project is gestart in november en de klus is opgedeeld in drie fases. Vanaf 9 januari gaan ze verder in de Kroosstraat, daarna volgen de Hulststraat en een deel van de Rietstraat. Volgens planning is alles op 3 mei klaar.

Volledig scherm Werk in de Kroosstraat. © Kaart via bereikbaarheid.andes.nl/almelo

Brug in Grotestraat

De brug bij Van Olffen in de Grotestraat wordt vervangen. In de laatste maanden van 2022 is al veel gedaan en in januari gaat de aanleg verder. Begin april moet de nieuwe brug over de Aa er liggen.

Albardastraat in Aadorp

In december zijn werkzaamheden begonnen in de Albardastraat in Aadorp, de weg langs het kanaal. Fase 1 heeft vertraging opgelopen en duurt daarom tot en met 27 januari. Daarna zijn fase 2 en 3. De werkzaamheden zijn vermoedelijk op 20 maart klaar, als er geen nieuwe vertraging optreedt. Tijdens de werkzaamheden word je omgeleid via de Peppellaan en de Aadorpweg.

Volledig scherm Werkzaamheden aan de Albardastraat in Aadorp. © Kaart via bereikbaarheid.andes.nl/almelo

Bruglaan, Aadorp

Nog een project in Aadorp, maar wel eentje die minder lang duurt. In de week van 9 tot en met 13 januari wordt het straatwerk in de Bruglaan hersteld. Met een beetje hinder kan het verkeer langs de werkzaamheden rijden. Buiten de werktijden is de rijbaan volledig vrij. De overlast is dus beperkt.

Volledig scherm Werkzaamheden in de Bruglaan, Aadorp. © Kaart via bereikbaarheid.andes.nl/almelo

Overlast door evenementen

Niet alleen door wegwerkzaamheden kan er overlast voor het verkeer zijn. Ook evenementen kunnen ervoor zorgen dat je ergens extra moet opletten of misschien zelfs moet omrijden. In januari zijn de volgende evenementen gepland in Almelo:

Vanwege de ijsbaan aan het Marktplein in Almelo is er in de binnenstad wat verkeershinder. Het afbreken is op 10 en 11 januari. De overlast voor fietsers en wandelaars ter plekke zal klein zijn. Oudejaarsloop SISU op zondag 8 januari van 09.00 tot 14.00 uur. Tijdens het evenement kan het verkeer wel over de Oude Deldensesweg door het Nijreesbos, maar er staan verkeersregelaars. Knieperkestocht op zondag 8 januari van 11.00 tot 17.00 uur. Een wandeltocht in het buitengebied van Bornerbroek (richting Ypelo). De wandelaars volgen de door de organisatie uitgezette route en er zal weinig overlast zijn voor andere weggebruikers.

Volledig scherm Opbouw van ijsbaan Almelo on Ice. © Foto: indebuurt Almelo

Gat van Talamini

In de Grotestraat wordt volop gewerkt in ‘het gat van Talamini’. Hier komt nieuwbouw. Het totale project loopt van 7 maart 2022 tot 3 maart 2023, een jaar. Gelukkig kun je er wel gewoon langs.

Volledig scherm Nieuwbouw Gat van Talamini in Almelo. © Foto: indebuurt Almelo