Evenementen op vliegveld Twenthe mogen doorgaan, maar met beperkt aantal bezoekers

‘Droom’ beautycen­ter met Starbucks spat uiteen: B-Mansion Enschede failliet

ENSCHEDE - Het had een plek moeten worden waar je terechtkon voor een totale make-over: voor fillers, een nieuw kapsel, gemanicuurde nagels, extensions, et cetera. Maar amper zeven maanden na de opening is B-Mansion failliet.

12 mei