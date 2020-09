Ex-vriendin wil Gerard Sanderink achter de tralies

Woedende Gerard

Sanderink: ‘Ik ben

te kakken gezet!’

20 juli ZWOLLE - „Ik ben te kakken gezet door de media, in mijn eigen regio. De hele buurt spreekt er over. Maar ik ben een net mens!” Het was een emotionele woede-uitbarsting van multimiljonair Gerard Sanderink, maandagmiddag bij de rechtbank in Zwolle.