Exploitant Hengeloos paviljoen De Ontmoeting doet de deuren doordeweeks dicht

Bruidsre­por­ta­ges in Buurser­zand gaan geld kosten

HAAKSBERGEN - Een professionele bruidsreportage in het Buurserzand is vanaf maart niet meer gratis. Natuurmonumenten vraagt er 50 euro per dagdeel voor. En je moet reserveren. Wie dat niet doet, wordt eruit gezet. Met een boete op zak.

17:43