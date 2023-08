Explosie en brand in flat Hengelo: Tomas Rikkerink blust brandende bewoner en redt mogelijk diens leven

Jan Cremer wil schilderij terug van het Rijksmuse­um Twenthe: ‘Dit is roofkunst, punt uit’

Jan Cremer is op oorlogspad. De kunstenaar-schrijver wil het schilderij terug dat het Rijksmuseum Twenthe in 2014 op een Zweedse veiling voor een spotprijs kocht. Volgens Cremer is het werk in de jaren 60 van hem gestolen en had het museum dat moeten weten. Het Rijksmuseum stelt onderzoek in. „Het is roofkunst, punt uit!”