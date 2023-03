Extra geld voor advies over zonnepanelen op het dak

Enschede betaalt niet de aanschaf voor de zonnepanelen, maar begeleidt het onderzoek naar de aanschaf van zonnepanelen en de offerteaanvraag. Is het dak sterk genoeg, hoeveel panelen heb je nodig en waar leg je die, welke installatie is er verder nodig. Als het op bestellen aankomt, moet het bedrijf het zelf doen. Zo kunnen bedrijven steeds meer de energie opwekken die ze zelf nodig hebben. Deze zogenoemde Enschedese aanpak is zo succesvol dat eind januari het geld voor heel 2023 al op was.