Factuur van 1387 euro voor het ontstoppen van een putje: ‘rioolratten’ is niets te dol

Kinder­coach Gijs: ‘Het Fort wordt een nieuwe veilige plek voor kinderen uit minimage­zin­nen in Enschede’

ENSCHEDE - Locatie? Speeltuin Tuindorp in de Wesselerbrink. Aantal kinderen? Dertien. Kindercoach Gijs Pols is helemaal klaar om in het nieuwe jaar te beginnen met Het Fort in Enschede. Een nieuw initiatief in de stad voor kinderen die in sociaaleconomisch kwetsbare gezinnen opgroeien.

2 januari