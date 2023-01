Failliet Twents restaurant keert ineens terug onder dezelfde naam, met dezelfde kok en dezelfde gerechten: hoe kan dat?

Eerst even het faillissement. Na dertien jaar kon The Oriënt Expres het niet meer bolwerken op de Woonboulevard. De naweeën van corona, in combinatie met een vier keer zo hoge energierekening, betekende de genadeklap voor het restaurant, dat was gespecialiseerd in Zuid-Europese en Turkse gerechten. Met een schuld van minstens 4,5 ton kon de oprichter en uitbater niet anders dan de stekker eruit trekken..