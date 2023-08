Fanatiek fietser Ben uit Hengelo maakte veertien fietsroutes en brengt het boekje ‘even’ naar Utrecht

De eerste uitdaging heeft hij al achter de rug: het maken van een boekje met veertien fietsroutes, waarbij alle gemeentes in Twente worden aangedaan. Steeds met Hengelo als startpunt. Want daar is Ben Ros nu eenmaal geboren en getogen. Hij heeft alle routes zelf bij elkaar gefietst. Soms zelfs (deels) twee keer of vaker. „Er is heel wat meer tijd in gaan zitten dan ik had gedacht.”