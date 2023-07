FC Twente-directeur ontdaan: ‘Als dit de norm wordt, stop ik acuut met dit werk’

1500 fans zouden hun club aanmoedigen in Zweden, maar nu blijft het uitvak leeg. FC Twente vindt het na de rellen van donderdag ‘niet verstandig’ om supporters mee te nemen naar Hammarby. Directeur Paul van der Kraan over hoe het mis kon gaan en meer. „Dit is waardeloos.”