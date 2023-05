FC Twente dreigt met intrekken seizoenkaart of stadionverbod als fans zich misdragen

Dennis leeft nog omdat omstanders zijn auto op de N18 tot stoppen brachten: ‘Wie was mijn reddende engel?’

Wat hem precies is overkomen op de N18 in de Achterhoek, is dagen later nog steeds onduidelijk voor Dennis Stoelhorst (43). ,,Maar dat ik mijn leven te danken heb aan een paar oplettende mensen, dat staat vast. Ik wil dan ook heel graag met hen in contact komen.”