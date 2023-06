FC Twente heeft tweede nieuweling binnen: PEC-revelatie Taha voor vier jaar naar Enschede

Deze huisarts uit Enschede stond met rug tegen de muur: 'Co-Med was enige optie voor overname’

De commerciële en omstreden huisartsenketen Co-Med neemt een derde dokterspraktijk over in Twente. Tegen Co-Med loopt een onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), onder meer na klachten over de slechte bereikbaarheid van de dokterspraktijken.