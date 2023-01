FC Twente hoeft niet te vlammen om simpel de baas te zijn over Emmen

Met podcast John Lammers wil in belangrij­ke maand niet verder kijken dan eerstvol­gen­de wedstrijd: ‘Die is tegen Jong AZ en moeten we winnen’

ALMELO - Aan de vooravond van een belangrijke maand voor Heracles wil trainer John Lammers niet verder vooruitkijken dan de eerstvolgende wedstrijd. Die is vrijdagavond tegen Jong AZ, op het trainingscomplex in Wijderwormer. „Pas daarna richt ik me op de thuiswedstrijd van volgende week zondag tegen PEC Zwolle. Terwijl we tussendoor ook nog voor de beker Go Ahead Eagles ontvangen.”

