FC Twente is nog teveel een subtopper die leuk kan voetballen

Samuel Armenteros straalt op het witte doek in Almelo: ‘Hij is hier een begrip’

ALMELO - Muisstil is het, als drie kunstenaars deze woensdag de eerste penseelstreken op het doek zetten. Even stil zit de spits van Heracles Almelo aan de andere kant. Omdat Herman Finkers en Ilse de Lange niet naar het Huis van Katoen en Nu te krijgen zijn, was Samuel Armenteros de meest logische keuze voor de Almelose versie van Sterren op het Doek.

25 januari