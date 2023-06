FC Twente is wel degelijk bezig met de jeugd, maar het blijft wachten op aanvallend talent

‘Lieve ooievaar, kom je me een broertje brengen?’

Op de lagere school werd ons verteld over Herman Boerhaave. Zou dat op de basisschool ook nog gebeuren? Wat indruk maakte, was het verhaal dat deze 18de-eeuwse arts, botanicus en wat al niet meer, zo beroemd was, wereldwijd, dat brieven met de adressering ‘Boerhaave, Europa’ moeiteloos bij hem in Leiden werden bezorgd.