FC Twente met Sadilek nog beter: ‘Dit is de beste ploeg die ik heb getraind’

Column Hengelo plaatst statushou­ders in hotel: dat zou ze vaker moeten doen

Een paar maandjes op kosten van de staat in een hotel met vier sterren. Wie wil dat nou niet? Maar ook als je daarvoor huis en haard moet verlaten, omdat je het verkeerde baantje had? Daarom zeg ik: we moeten in Hengelo snel een paar hotels meer gaan bouwen.