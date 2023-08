FC Twente pakt hooligans aan na Hammarby-rellen: 28 stadionverboden

Flats verduurza­men? Corpora­ties worstelen met eigenaren tussen de huurders: ‘Dat dit zomaar kan en mag, maakt mij echt woedend’

Alle woningcorporaties in Nederland moeten hun huizen verduurzamen. Die uitdaging wordt nóg groter als je in een complex niet alleen te maken hebt met huurders, maar ook met kopers. Het leidt in Enschede tot getouwtrek, omdat koper Manfred Kalsbeek niet wil meewerken aan de renovatieplannen van Domijn. „Ik kan nu geen kant op.”