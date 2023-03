FC Twente rekent in prachtig duel af met AZ

Geen bewijs in Hengelose wraakporno­zaak: ‘We maakten wel eens van die filmpjes, daar zat geen slechte bedoeling achter’

Het vermoeden dat Hengeloër Ruben van D. (36) een seksfilmpje van zijn ex op een pornosite zette is er wel, maar het bewijs dat hij dat daadwerkelijk deed ontbreekt. En dat komt, omdat de politie onvoldoende onderzoek deed. Dat is de uitkomst van een rechtszaak in Almelo rond wraakporno, het online delen van intieme beelden van een ex-partner.