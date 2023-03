FC Twente-trainer Ron Jans: Genoten van de wedstrijd, balen van de uitslag

Tanden laten zien

Volgens Jans heeft zijn ploeg zaterdag weer een teken van leven afgegeven. „Wij hebben een moeilijke fase, dat weet iedereen. Alleen hoe we bij Go Ahead verloren, dat was op een hele slechte manier. Toen hebben we veel te weinig onze tanden laten zien. Ik vind dat we nu echt iets hebben rechtgezet, ondanks dat veel jongens er niet bij waren. Ik vind dat wij een geweldige prestatie op de mat hebben gelegd als het gaat om instelling, om improviseren, de samenstelling van het middenveld. Deze wedstrijd hadden we gewoon dik verdiend moeten winnen. Alleen corners zijn een onderdeel van het spel en daar verliezen wij de wedstrijd. En we hadden het ook al eerder af moeten maken. We zijn thuis nog steeds ongeslagen, maar we hebben wel twee punten laten liggen.”