FC Twente Vrouwen in finale tegen Ajax

met video Sloopwijk ’t Kempke wordt in recordtijd een nieuwe woonwijk: zo ziet dat eruit

Zo was het nog een oude sloopwijk, zo ziet het eruit als een nieuwbouwwijk. In razend tempo, slechts een paar weken tijd, zijn in ’t Kempke in Haaksbergen 20 prefab units neergezet.