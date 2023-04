FC Twente Vrouwen legt talentvolle keepster uit Winterswijk vast

Toeristen in Enschede zijn duurst uit aan belasting: 2,80 euro per nacht

Enschede spint flink garen bij toeristische overnachtingen. Wie hier een nacht in een hotel of een andere accommodatie slaapt, betaalt bovenop de prijs van dat verblijf dit jaar 2,80 euro aan toeristenbelasting. Dat is het hoogste bedrag van Overijssel.