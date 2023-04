FC Twente Vrouwen legt weer een nieuwe speelster vast

FC Twente kan zich na ‘Italiaanse middag’ voorberei­den op de play-offs

Sparta-trainer Maurice Steijn zei zondagmiddag na een opeenstapeling van incidenten dat zijn ploeg geen AS Roma is. Maar in De Grolsch Veste had het stuntelftal van de eredivisie wel verdacht veel trekjes van een team van José Mourinho. Na een verhitte middag moest FC Twente het doen met een punt: 3-3.