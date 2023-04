FC Twente walst voor rust compleet over machteloos Cambuur heen, Gijs Smal blinkt uit met drie assists

De April-meistaking was meer dan een moment

‘Of het nog lukt om de April-meistaking in het collectief geheugen te krijgen, is de vraag.’ Ad van Liempt, een van de grondleggers van het geschiedenisprogramma Andere Tijden en maker van de tv-serie De Oorlog, was woensdag naar Hengelo gekomen voor de presentatie van het boek Staken op leven en dood van Erik Dijkstra en Hans Morssinkhof.