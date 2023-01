FC Twente wil meer duels op de zaterdag en trekt bij KNVB aan de bel

ENSCHEDE - FC Twente heeft bij de KNVB aan de bel getrokken over de vele thuiswedstrijden op zondag. „We spelen dit seizoen vier van de zeventien wedstrijden op onze voorkeursdag zaterdag en dat is veel te weinig”, vindt algemeen directeur Paul van der Kraan.

Clubs geven voor het seizoen hun voorkeursdag aan. Bij FC Twente is dat al jaren de zaterdag. „Helaas komt daar dit seizoen weinig van terecht. Daar zijn we teleurgesteld over, net als vele supporters”, aldus Van der Kraan. Vorig seizoen beklaagde FC Twente zich ook al over het feit er voor de winterstop drie keer op zondagmiddag om 12.15 uur afgetrapt moest worden. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat de omzet op dat tijdstip ver achterblijft bij die op een zaterdagavond.

De druppel

Ook dit seizoen blijft de praktijk ver achter bij het Enschedese wensenpakket. Voor FC Twente was het vaststellen van de bekerkraker op donderdag 9 februari tegen Ajax de druppel. Daardoor moest het duel van de zaterdag erop, thuis tegen Volendam, ook weer een dag naar achteren. „Door de bekerwedstrijd op donderdag te plannen en niet op woensdag hoefde er die speelronde in de eredivisie maar één competitiewedstrijd verplaatst te worden. Daarvoor heeft de KNVB gekozen en hier zijn we uiteraard niet blij mee”, aldus Van der Kraan.

Geen invloed

„Naar aanleiding van weer een verplaatsing hebben we bij de KNVB aangegeven dat onze voorkeursavond weinig aan bod komt”, zegt hij. „Het grote aantal wedstrijden van dit seizoen op zondag komt enerzijds door ons Europese programma voor de winterstop en anderzijds door omstandigheden waar de club geen enkele invloed op heeft. Zo moeten risicowedstrijden op zondag worden gespeeld.”

Het duel tegen Sparta moet op last van de gemeente Enschede van de zaterdag naar de zondag, omdat er op het terrein van de Universiteit dat een evenement is.

Volgend seizoen moet het anders, vindt Van der Kraan. „Samen met de KNVB gaan we kijken wat we hieraan kunnen doen richting de competitieplanning van 23/24.”