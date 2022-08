FC Twente wil na vuurwerkbom en gewonden maatregelen voor uitvak

ENSCHEDE - FC Twente geeft prioriteit aan het nemen van maatregelen die de veiligheid moeten verbeteren van eigen supporters die dicht bij het ‘uitvak’ zitten. Over wat er moet gebeuren, gaat de club in gesprek met ‘alle betrokken partijen.’

Dat schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Aanleiding voor het realiseren van eventuele (technische) aanpassingen aan het uitvak of andere maatregelen, zijn de incidenten van donderdagavond toen fans van Fiorentina uit het uitvak een vuurwerkbom en een fakkel in het ondergelegen familievak gooiden.

Glazen urine

„Sinds vorig seizoen hangt er een fijnmazig net voor het uitvak, maar dat is niet afdoende gebleken”, constateert Van der Kraan. Fans van de bezoekende club worden ook al jarenlang ‘intensief gefouilleerd’. Kennelijk niet intensief genoeg, want de Italianen slaagden er toch in vuurwerk het vak binnen te smokkelen. In voorbij seizoenen zijn FC Twente-supporters in het familievak bij herhaling vanuit het bovengelegen uitvak bekogeld met aanstekers, munten, snacks, vuurwerk en glazen urine.

Volgende stap

„We denken na over een volgende stap. Je wilt gastvrij zijn voor de bezoekers, maar ook vooral een veilige plek bieden aan je eigen supporters. Voorafgaand aan elke wedstrijd gaan we een nog strengere risicoafweging maken en de daarbij horende maatregelen treffen’’, schrijft Van der Kraan.

Volledig scherm Robin Propper of FC Twente wijst scheidsrechterPetrescu op de misdragingen van de intaliaanse fans. © ANP

Letsel

Volgens Van der Kraan hebben enkele supporters uit het familievak door het vuurwerk letsel opgelopen. „Dit betreft vooral gehoorschade. We weten in ieder geval dat enkele supporters zich hebben moeten laten behandelen bij de EHBO. Met de supporters waarvan we de gegevens hebben nemen we contact op.”

Uitvak niet ontruimd

De wedstrijd werd na het gooien van de vuurwerkbom even stilgelegd. Het uitvak werd na het incident echter niet ontruimd. Van der Kraan: „De eerste reactie is: maak dat uitvak leeg. Op dat moment is er overleg met politie, gemeente en UEFA, die allen in het stadion aanwezig zijn. Alle scenario’s over hoe te handelen worden doorgenomen. Uiteindelijk is besloten in verband met de openbare orde en veiligheid dit niet te doen.”