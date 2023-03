Ferid is in zijn paspoort drie jaar jonger en krijgt dat niet aangepast: ‘Ik ben radeloos’

MET VIDEO Vorkje mee prikken voor ‘Twents dorp’ in Turkije

Zo’n 600 mensen prikken vrijdagavond, bij de iftarmaaltijd, een vorkje mee met het Turks Platform Hengelo. Dit jaar voor een keertje niet gratis. Met een tientje per persoon dragen de eters bij aan nieuwe huizen in het aardbevingsgebied in Turkije. Daar moet een ‘Twents dorp’ van 50 prefabwoningen verschijnen.