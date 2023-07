Festival in de grootste wijk van Enschede: ‘Wesselerbrink is hét balkonwalhalla’

Het is de grootste wijk van Enschede. Met z’n hoge galerijflats is de Wesselerbrink dan ook het walhalla voor het Balkonfestival. Daar klinkt zaterdag muziek vanaf de balustrades. En bijzonder: Immanuel Saliba is 11, blind en speelt de sterren van de hemel op zijn piano vanaf zíjn balkonnetje.