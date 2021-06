Fietsen foetsie na proefrit: hondsbrutale dieven slaan toe bij vier Enschedese fietswinkels

Grote meester van het zeer korte verhaal A.L. Snijders overleden op 83-jarige leeftijd

7 juni In zijn woning in Klein-Dochteren, de buurtschap bij Lochem, is maandagochtend op 83-jarige leeftijd A.L. Snijders overleden, pseudoniem van Peter Müller. Als columnist was hij jarenlang te lezen in de bijlage Twente Uit de Kunst bij De Twentsche Courant Tubantia.