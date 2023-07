Fietsen langs kanalen, beken en sloten; Fryslân boppe rond Albergen

Huurders van Welbions hebben recht op geld terug, maar krijgen toch een rekening. Hoe zit dat?

Bewoners van de Duivenstraat in Borne keken een paar weken geleden gek op. Ze hebben teveel servicekosten betaald aan woningcorporatie Welbions voor onderhoud aan hun heggetjes. Maar in plaats van geld terug kregen ze een rekening in de bus.