Fietsendief slaat toe in Borne, maar wordt dezelfde dag nog in de boeien geslagen

Geheime opnames ondergang voor grote Enschedese hennepte­ler (40), rechtbank legt hogere straf op

De 40-jarige Redoine R. is voor het op grote schaal telen van hennep veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden. Geheime geluidsopnames legden een bom onder het verweer van de Enschedeër. De rechtbank in Almelo gaf hem een hogere straf dan was geëist. Daarnaast moet de man bijna 140.000 euro aan crimineel geld afstaan.