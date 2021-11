Fietser ernstig gewond na ongeval in Enschede: traumahelikopter geannuleerd

Geen straf voor 18-jarige na seks met meisje van twaalf: ‘Meisje deed alsof ze veel ouder was’

ENSCHEDE/ALMELO - Sem R. (19) uit Enschede krijgt geen straf omdat hij als 18-jarige seks had met een meisje van 12. Dat heeft de rechtbank in Almelo besloten. Het meisje had zich ouder voorgedaan. Toen uitkwam dat ze 12 was, appte R. de wijkagent: „Wat moet ik nu doen?”

23 november