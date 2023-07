File op de A1 bij Hengelo door ongeval met vrachtwagen

podcast Speciale aflevering Ballen Verstand over het boek van Nick Hengelman: ‘Ik sta op de zwarte lijst bij Edwin van der Sar en Humberto bij mij’

Nick Hengelman was een keeper met een verhaal en dat heeft hij opgeschreven in het boek Schaakmat. Voor Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde was dat een reden om de Twentse ex-doelman uit te nodigen voor een speciale aflevering van De Ballen Verstand.