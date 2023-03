Filmmaker Mari Soppela brengt in ‘It's raining women’ het glazen plafond in beeld in Enschede

Nergens in Nederland was het vannacht zo koud als in Twente

Nergens in Nederland was het vannacht zo koud als in Twente. Dat blijkt uit waarnemingen van het KNMI, dat in deze regio het kwik zag dalen tot -7,1 graden. De 'grastemperatuur’, een paar centimeter boven de grond, dook zelfs onder de -10 graden Celsius vannacht.