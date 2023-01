Finalisten van De Slimste Mens weten wel heel weinig over Twente: ‘Daar praten ze zo leuk’

Waar denk je aan als je aan Twente denkt? Weervrouw Marjon de Hond roept als eerste ‘Achterhoek’, voordat ze met ‘Overijssel’ en ‘Herman Finkers komt daar vandaan’ wel punten scoort. Of het als compliment moet worden gezien laten we in het midden, maar ‘daar praten ze zo leuk’ kan op Twitter in ieder geval niet op veel sympathie rekenen. Misha Booltink reageert cynisch. ‘De Randstad is toch dat wereldvreemde verwaande gedeelte van Nederland?’

Zwarte Cross?

Queeny Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, doet het niet veel beter dan haar tegenspeelster. Ze komt niet verder dan ‘platteland’, ‘veel boeren’, ‘Zwarte Cross’ en ‘carbid schieten’. Dat Rajkowski en De Hond het verschil tussen Twente en de Achterhoek niet kennen, is typerend. Jan Pranger uit Apeldoorn noemt het een eindeloze kloof. Ook Babs Trienen windt zich op over het gebrek aan kennis over Twente bij De Slimste Mens. ‘Twente is voor altijd gelinkt aan de Zwarte Cross en Achterhoek. ‘VEEL’ boeren ook.’

Denkbeeldige grens

De Hond en Rajkowski wisten in de finale van woensdagavond meer over het taoisme dan over de regio in Overijssel. Ook Janneke Huis in ’t Veld stoort zich aan het gebrek aan kennis over Twente bij de finalisten. ‘Misschien toch eens iets verder je eigen land verkennen dan binnen de denkbeeldige grens om de Randstad’. Alex Hogeslag trekt het wat breder. ‘Gottegot wat weten mensen uit het westen toch weinig van de rest van Nederland’.