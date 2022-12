Financiële flop rond digitaal jeugddossier kost gemeenten alsnog 1,3 miljoen euro

Trouwfoto van zijn ouders houdt Jan uit Enschede nog elke dag bezig: ‘Wie is het meisje met de Jodenster?’

ENSCHEDE - De vraag is zijn leven gaan beheersen: wie is het Joodse meisje op de trouwfoto van zijn ouders? Jan Benink uit Enschede hoopt, tachtig jaar later, nog steeds op een antwoord. „Er zijn dingen die je per se wilt weten. Dit is er een.”

16 december