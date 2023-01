Frans op den Bult overgenomen door zevende generatie: ‘Dingen gaan veranderen, maar de bultschnitzel blijft’

Veel interesse in failliet familiebe­drijf Raven Hengel­sport: ‘Ook vanuit Engeland en Duitsland’

Het Dronter familiebedrijf Raven Hengelsport is failliet, maar er is veel interesse om de onderneming, of onderdelen daarvan, over te nemen. Dat zegt curator Jan Davids. ,,Ook vanuit het buitenland is er serieuze belangstelling, vooral uit Engeland en Duitsland.’’

