Freddy (33) overleefde aanval met twee keukenmessen in Glanerbrug en is woedend op ‘onzin’ van Dennis Schouten

Man gewond bij steekpar­tij in Glanerbrug, welke rol speelde presenta­tor Dennis Schouten?

GLANERBRUG - In Glanerbrug is zaterdagavond een 33-jarige Enschedeër gewond geraakt bij een steekpartij. Presentator Dennis Schouten wekte de indruk dat hij erbij betrokken was, maar is dat wel zo?

3 juli