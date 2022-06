Freek van E. uit Enschede mazzelt na mishandelen en bedreigen ex-vriendin, neef Jan G. veroordeeld tot 8 maanden cel

Jan G. uit Deventer en Freek van E. uit Enschede zijn door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor hun rollen in de bedreiging en mishandeling van de ex-vriendin van Van E. en de gevaarlijke politieachtervolging die volgde. G. krijgt acht maanden cel en een rijontzegging van twee jaar. Door een juridische meevaller moet Van E. ‘maar’ 173 dagen zitten.

De rechtbank stelde vast dat de 56-jarige Van E. zijn vriendin in het gezicht stompte nadat zij de relatie verbrak. Van E. verliet haar huis, zij vluchtte naar een oude liefde. In de twee dagen daarna belde hij haar en de andere man meer dan 150 keer. Zijn boodschap luidde: ‘Ik schiet jullie allebei kapot’, ‘ik bind jullie vast en steek jullie in brand’ en ‘ik schiet het hele magazijn op je leeg’.

Doodsbedreiging en vlucht

Volgens de rechters is het ook bewezen dat Van E. samen met zijn 35-jarige neef, Jan G. uit Deventer, in de nacht van 14 op 15 augustus naar de woning van de oude liefde gingen. Daar lagen de man en vrouw te slapen toen zij wakker schrokken van een harde knal. Dat was G., die met een kruissleutel een raam en de voordeur van de Enschedese woning vernielde. Even later belde Van E. naar zijn ex met de mededeling dat hij later terug zou komen om hen beiden dood te schieten. Volgens de man zelf waren er helemaal geen relatieproblemen, zei hij tijdens de zitting in april.

De man en vrouw alarmeerden de politie, die even later het tweetal op de A1 tegenkwam in een Opel Vectra. De mannen negeerden het stopteken en gingen er vandoor. Daarbij reed G. de Opel recht op een politieauto af. Door een snelle manoeuvre voorkwamen de agenten een frontale botsing. De achtervolging eindigde in de berm van de Brinkhuisweg, in het buitengebied van Hengelo. Met getrokken pistolen dwongen de agenten de twee tot uitstappen.

Aanzienlijk strafblad

Beide mannen hadden al een aanzienlijk strafblad, die van Van E. telde 39 pagina’s. Ook G. is geen onbekende van justitie. Hij pleegde deze strafbare feiten terwijl hij in een proeftijd zat van vijf eerdere veroordelingen, schrijft de rechtbank in de uitspraak. Toch viel de straf van G. lager uit dan de 18 maanden die de officier van justitie had geëist.

De rechtbank oordeelde dat G. op de politieauto inreed, maar dat er geen sprake is van een poging doodslag. In het dossier zat geen informatie over hoe hard de Vectra reed en wat de afstand tot de politieauto was. Daardoor konden de rechters niet vaststellen of de agenten bij een botsing zwaar gewond zouden raken of gedood zouden worden. Naast de celstraf van 8 maanden celstraf, kreeg G. een rijontzegging van 2 jaar. Ook komen de 5 oude voorwaardelijke straffen van de plank. Dat levert de man nog eens ruim 7 maanden extra celstraf op.

Meevaller voor Van E.

Van E. had meer geluk. Ondanks zijn voorgeschiedenis veroordeelde de rechtbank in Almelo hem tot een celstraf van 173 dagen, gelijk aan zijn voorarrest. Ook de bezorgdheid voor de grote kans van herhaling die de reclassering heeft, delen de rechters niet. De man hoeft zich niet te laten behandelen voor zijn alcoholproblemen. Van E. krijgt geen hulp bij het vinden van huisvesting of een zinvolle dagbesteding.

De grootste meevaller is het ‘missen’ van een oude celstraf. De Enschedeër had nog een voorwaardelijke celstraf van zes maanden boven zijn hoofd hangen door een veroordeling in januari 2021. Maar omdat die proeftijd pas inging op 25 augustus 2021, en hij zijn ex-vriendin tien dagen voor die datum had mishandeld en bedreigd, ontsnapt Van E. aan een half jaar brommen.