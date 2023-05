Freshtival 2023: bereikbaarheid, muntjes en meer praktische info

‘Zwarte dag’ van P. (49) lijdt tot wilde achtervol­ging: ‘Het leven hoefde niet meer voor mij’

Gerrit P. (49) reed in 2021 na een wilde achtervolging bijna een politieauto van de weg in de buurt van Den Ham. Hij wist op dat moment niet dat deze werd bestuurd door dezelfde agente die een paar dagen eerder bij hem voor de deur had gestaan. Want zijn ex en kinderen maakten zich grote zorgen om hem.