Fundaparel: op social media snappen mensen niets van dit Enschedese optrekje

indebuurtWie snel door de Fundafoto’s van het huis aan de Ravenhorsthoek 48 scrolt, zal niet heel veel bijzonders zien. Hooguit een vreemde badkamer. Op Instagram zoomden mensen verder in op de Enschedese woning en verrek, bestaan de eettafel, bank en de bedden nou uit dozen? En waar is de spoelbak in de keuken?

Het Instagramaccount Funda’s Finest licht woningen uit die wel heel bijzondere details hebben én nu op Funda staan. Ook het stulpje aan de Ravenhorsthoek in Enschede komt voorbij. Wat is er met de badkamer aan de hand?

Badkamer van Dexter?

Op de foto zien we vooral veel… afdekzeil? Iemand vraagt zich af of dit de badkamer van de fictieve seriemoordenaar Dexter Morgan is. Aan alle likes en reacties te zien is hij niet de enige die de werkplek van het tv-personage terugziet in de witte ruimte. “Bloedspetters verbergen?”, schrijft iemand anders.

Bedden van dozen

Ook bij andere ruimtes in het huis zetten mensen vraagtekens. Want waar zijn de spoelbak en kraan in de keuken? “Iemand die nooit de afwas doet, maar wel heel strak bedden kan opmaken”, schrijft een Instagrammer. Verdacht strak, vindt een ander. “De bedden, bank en ook de eettafel zijn opgebouwd uit dozen.” En inderdaad, de tafelpoten in de eetkamer lijken twee witte dozen en de bank en de bedden zijn wel erg hoekig. “Dat wordt tegenwoordig regelmatig gedaan in huizen die leeg zijn. Alleen dit huis is niet helemaal leeg, bizar gezicht…”

Nog even aansluiten

In de video van de Funda-advertentie verklaart de makelaar wat er met de keuken en badkamer aan de hand is. Die zijn hagelnieuw, maar moeten nog wel worden aangesloten. “De spoelbak is er, je moet ‘m er alleen nog inzetten.”

De makelaar zoekt voor dit huis een handige doe-het-zelver die de boel kan aansluiten. Leuk project voor jou? De woning kost 258.000 euro. Hier vind je de Fundapagina.

